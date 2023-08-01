Москвичей предупредили об активации ос из-за начала арбузного сезона

С началом арбузного сезона популяция ос в столице увеличится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве с началом арбузного сезона ожидается увеличение популяции ос, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

«В августе в Москве начинается сезон арбузов, дынь, других ягод и фруктов. Многие фрукты лежат и даже подгнивают. И в это время у ос начинает резко увеличиваться приплод…», - уточнил он.

По словам эксперта, осы любят сладкое, они уже начали залетать в квартире москвичей в поисках лакомства. Специалисты посоветовал горожанам быть внимательными и осторожными, особенно при выездах на природу. Также он порекомендовал хранить фрукты и ягоды подальше от насекомых и осматривать их перед употреблением. В случае аллергической реакции на укусы ос, нужно пользоваться антигистаминными препаратами.

Бурмистров предупредил, что в столице также активизируются не только осы, но и шершни.

Ранее KP.RU писал, что в Москве семья заметила экзотическую змею по дороге в магазин. Питона поймали и передали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.