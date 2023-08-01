В Москве задержали пенсионера за финансирование террористической организации

Мужчину задержали, обвиняемый признал вину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности против 70-летнего мужчину, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, фигурант перевел 48 тысяч рублей участнику международной террористической организации, запрещенной в РФ. Мужчину задержали, в ходе допроса он признал вину, ему предъявили обвинение.

В рамках уголовного дела провели девять обысков по местам жительства обвиняемого и его знакомых, прибывающих на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. К административной ответственности привлекли более 230 приезжих, их допросили в качестве свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 17-летний подросток собирался взорвать объект газопроводной сети. Против юноши возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту.