Мужчина угнал машину такси на западе Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже Фото: прокуратура Москвы

В Москве задержали мужчину по подозрению в грабеже – злоумышленник угнал автомобиль у таксиста, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Чоботовская. Мужчина вызвал такси, положил свои вещи в багажник и попросил водителя вынести тяжелую коробку. Поднявшись на этаж, грабитель попросил таксиста задержать лифт, а сам якобы пошел в квартиру за вещами. Не дождавшись клиента, мужчина глянул в окно и увидел, что тот уже сидит за рулем его авто. Пострадавший попытался остановить вора, но не смог.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поймали, он рассказал, где оставил угнанную машину.

Ранее KP.RU писал, что москвичка согласилась купить квартиру жене своего возлюбленного, чтобы тот развелся. Однако мужчина украл у нее 18 млн рублей и исчез.