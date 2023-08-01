В Москве мужчина украл у друга 3 млн рублей, пока тот спал

Вора заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали 55-летнего приезжего мужчину, который украл у друга около 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел на автозаправке в районе Варшавского шоссе. Мужчина остановился, чтобы немного отдохнуть, и уснул. В этот момент в автомобиле находился его товарищ. Он решил воспользоваться моментом – достал из сумки потерпевшего иностранную валюту и убежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже. Злоумышленника поймали, у него изъяли около 1,2 млн рублей. В ближайшее время деньги вернут законному владельцу. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина угнал машину такси. Он сел в автомобиль, пока водитель помогал ему выносить коробки.