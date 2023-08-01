Диетолог назвала самую полезную для здоровья рыбу

В скумбрии много омега-3 жирных кислот, белка и витамина D Фото: Shutterstock

Скумбрия является самой полезной для здоровья рыбой, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По словам специалистки, скумбрия богата омега-3, которые необходимы для работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина и предотвращения атеросклероза, инсульта и инфаркта. Кроме того, в скумбрии много белка и витамина D, который полезен для иммунной системы и костей.

«Белок из состава скумбрии легко усваивается. Это строительный материал для нашего организма», - подчеркнула врач.

Соломатина добавила: скумбрию не выращивают как аквакультуру, поэтому она накапливает омега-3 жирные кислоты натуральным путем.

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