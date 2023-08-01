Женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера на востоке Москвы

Сведения о пострадавших уточняются Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Новогиреевской улице произошла авария: столкнулись велосипедист и пешеходы, продвигающие на самокате. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 1 августа.

На представленных кадрах видно, как женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера на электровелосипеде. Информация о пострадавших уточняется. На месте ДТП работают оперативные службы города, инспекторы ГИБДД устанавливают детали случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе происшествия не затруднено. Велосипедистам и самокатчикам напомнили, что на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои транспортные средства рядом.

Ранее KP.RU писал, что в Серебряных Прудах в ДТП погибли три человека, еще один пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Ход и результаты расследование контролирует подмосковная прокуратура.