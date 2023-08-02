Более 500 люксовых авто эвакуировали с велодорожек в Москве с начала 2023 года Фото: Shutterstock

Более 500 люксовых авто эвакуировали с велодорожек в Москве за 7 месяцев 2023 года. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, чаще всего нарушали правила парковки владельцы Mercedes и Lamborghini.

Также были наказаны 25 водителей Lexus, 19 — Range Rover и 15 — Porsche.

Эвакуаторы отправили на штрафстоянки сотни автомобилей, которые оставили под запрещающими знаками и на желтой разметке. Они мешали велосипедистам и пешеходам, провоцировали аварии и заторы. Владельцам пришлось оплатить штрафы МАДИ и перемещение авто на спецстоянку.

Ранее KP.RU рассказывал, что инспекторы МАДИ усилили патрулирование на пяти московский улицах из-за жалоб местных жителей на многочисленные нарушения ПДД. На Тверской улице, Университетском проспекте, Трехпрудном переулке, улице Куусинена и 1-м Краснокурсантском проезде водители регулярно оставляли автомобили на тротуарах, под запрещающими остановку знаками.