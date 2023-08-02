Сестры Аверины и Владислав Третьяк стали амбассадорами спартакиады «Моспром-2023»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, призеры Олимпийских игр Дина и Арина Аверины, мастер спорта России международного класса по боксу Сослан Асбаров. Эти именитые спортсмены активно участвуют в популяризации здорового образа жизни в нашей стране. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году они стали амбассадорами юбилейной для промышленников спартакиады «Моспром-2023».

«Спортсмены будут поддерживать участников соревнований, посещать тренировки и отборочные игры, - отметил глава ведомства. - Они также проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной спортивной карьеры».

По его словам, участвующих в состязаниях работников промпредприятий, студентов технических вузов и колледжей города ждет много новинок и сюрпризов в честь пятилетнего юбилея спартакиады. Финал состоится 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума – 2023. Соперников будут настраивать на победу амбассадоры. Игры проводятся по 12 видам спорта - бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби. Всего за призовые места поборются свыше 4,4 тысячи представителей 177 столичных фабрик и заводов. Среди них есть и те, кто первый раз принимает участие в спартакиаде. Например, компания по производству снеков «Москарт», часовой завод «Романофф», хлебобулочный комбинат «Коломенский», предприятие «Хирана+», выпускающее аппараты ИВЛ.

Напомним, представители лиги вузов и колледжей еще могут успеть зарегистрироваться, чтобы сразиться за награды «Моспром-2023». Ожидается, что сейчас на играх всего соберутся свыше шести тысяч спортсменов. Это более половины от всех принявших участие в соревнованиях за последние четыре года.