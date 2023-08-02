Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

«Потребность в срочной медицинской помощи – ежедневная реальность любого крупного города. По многолетней статистике, ежегодно около миллиона человек экстренно госпитализируется в московские стационары в связи с обострениями хронических заболеваний, проблемами с сердцем, травмами и другими проблемами, требующими незамедлительного вмешательства врачей. И потому закономерно, что улучшение экстренной помощи стало одной из главных задач нашей программы модернизации московского здравоохранения», – написал Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что на первом этапе реализации программы было построено шесть флагманских центров крупнейших городских стационаров. Пациенты получают здесь всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. В центрах проводятся обследования и ставится диагноз. В случае необходимости, специалисты этих стационаров прооперируют и, в зависимости от состояния, затем переведут в другие отделения больницы или выпишут домой.

«Два флагмана в НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева уже принимают пациентов. И результаты их работы свидетельствуют об эффективности нового стандарта. Больницы принимают в 1,5 раза больше пациентов, чем ранее. Среднее время от поступления пациента в стационар до осмотра профильным врачом составляет от 13 до 25 минут. Большая часть пациентов проводит во флагманах не более двух часов, получая за это время весь спектр необходимой помощи», – отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, вскоре в эксплуатацию будут введены еще четыре флагманских центра.

«Но уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы, мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц», – подчеркнул Сергей Собянин.

С этой целью в 11 больницах будет проведена полная реконструкция приемных отделений. Среди них – взрослые ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Кончаловского, ГКБ №13, ГКБ № 24, ГКБ имени Жадкевича, ГКБ №29 имени Баумана, а также детские – ДГКБ №9 имени Сперанского, ДГКБ имени Башляевой, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовская ДГКБ, ДГКБ имени Филатова.

В нескольких недавно построенных либо отремонтированных больницах, реконструкция приемных отделений не требуется. Поэтому новый стандарт экстренной помощи будет внедрен здесь на базе существующей инфраструктуры. Это стационары ММКЦ «Коммунарка», ГКБ имени Юдина, ГКБ №67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Давыдовского, ГКБ №31 имени Савельевой.

«В результате трансформации в приемных отделениях будет создано единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, посты для оформления документов, а также специальные места для общения с врачами», – добавил мэр.

Благодаря единой цифровой платформе, рассказал Сергей Собянин, врачи скорой помощи уже в дороге смогут направлять данные о пациенте в стационар. Это даст возможность, не теряя драгоценные минуты, уже к моменту его поступления сформировать врачебную бригаду.

«Как и во флагманских центрах, в обновленных приемных отделениях будет работать цифровая система «Триаж». Умные алгоритмы обеспечат максимально быструю маршрутизацию по «красному», «желтому» и «зеленому» потоку с учетом состояния пациентов», – сказал мэр.

Помимо этого, в приемных отделениях, по возможности, оборудуют операционные и противошоковые палаты. Эта мера позволит избежать потери времени на транспортировку тяжелых больных.

Социальные координаторы будут помогать решать немедицинские вопросы. Психологи столичной соцзащиты помогут пациентам в трудных эмоциональных ситуациях. Чтобы до автоматизма отработать протоколы оказания помощи медицинские команды обновленных приемных отделений пройдут дополнительную подготовку.

«В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей», – заключил Сергей Собянин.