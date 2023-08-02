Собянин: В столице по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов

«Масштабному градостроительному проекту – программе реновации – шесть лет. После принятия закона о реновации жилищного фонда и создания огромного количества подзаконных актов мы приступили к разработке концепции совместно с жителями. За эти годы пройден самый сложный этап реализации программы. Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 млн кв. м жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов. В эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах», – сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что в процессе переселения находятся 128 тысяч человек. А переехали в новые квартиры уже более 103 тысяч москвичей.

В работе находится 231 новостройка, уточнил мэр. Новое жилье возведут на месте снесенных домов. Часть из них уже возводится, другие проектируются. В новостройках получат квартиры более 150 тысяч жителей мегаполиса. В программу включено в общей сложности 5 тысяч 175 домов. В них живет почти миллион человек.