Музей Победы приглашает поиграть в «Танкбол»

В рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», которая проводится Музеем Победы при поддержке Правительства Москвы, 5 и 6 августа пройдут концерты, ретротанцы, турниры, экскурсии и многое другое.

Изюминкой станет новая интерактивная площадка на Поклонной горе: 5 августа на Аллее Защитников Москвы можно будет поиграть в «Танкбол».

Всем желающим дадут попробовать себя в роли командира танка.

«Гости смогут поуправлять уникальным мини-танком «Термит». Модель создана в масштабе 1:6, имеет педальное управление и бензиновый двигатель», - рассказали в Музее Победы.

Также гостей ждут 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов с солдатской кашей и показательные выступления и мастер-классы от кинологов Клуба спортивно-прикладного собаководства «Ховрино» ДОСААФ САО города Москвы.

Ознакомиться с полной программой и следить за изменениями мероприятий можно на сайте Музея Победы.