Ефимов: На Московском урбанфоруме состоятся мероприятия на тему экономики

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице стартовал Московский урбанистический форум (МУФ). В этом году он продлится по 10 сентября на четырех площадках - «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, во время МУФ в деловой и фестивальной программе запланированы мероприятия, посвященные экономике столицы и ее развитию. Специалисты Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы проведут их в парке «Зарядье» и в «Лужниках».

«Экономика Москвы доказала свою устойчивость и способность к развитию в любых, даже самых неблагоприятных условиях, - отметил заммэра. - Сегодня столица лидирует в рейтингах состояния инвестиционного климата и эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации».

По его словам, основными темами экспертных дискуссий в дни деловой программы МУФ станут развитие городских агломераций, адаптация отраслей к санкционному давлению, скрытые ресурсы и новые точки роста российской экономики. Кроме того, будут обсуждаться программа комплексного развития территорий (КРТ) и ее конкретные проекты, меняющие Москву в лучшую сторону. При этом на МУФ планируется подписание соглашений в рамках КРТ.

Участников фестивальной программы в «Лужниках» ждут спортивные и интерактивные события. Среди них - финал 5-й Спартакиады «Моспром», цикл лекций об архитектуре столицы, интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» по теме столичной промышленности.

С 8 августа и до завершения МУФ будет проходить зеленый квест-марафон, посвященный экологии и экономике города. А на открытых лекциях в «Зарядье» экономисты, предприниматели и блогеры объяснят основы экономики столицы, главные правила при открытии своего дела, азы управления личными финансами. На этой же площадке можно будет поучаствовать в интерактивном мастер-классе на тему закупок через Портал поставщиков.

С награждения победителей конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023» начнется 25 августа бизнес-день по производительности труда. День экономики Москвы для студентов проведут в «Зарядье» 30 августа. Заключительным мероприятием урбанфорума, посвященным городской экономике, станет открытая лекция «Женский диалог» об инвестициях в экономику. Она пройдет 6 сентября.

Подробнее - на сайте МУФ.