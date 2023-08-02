В Москве задержали педофила, который несколько месяцев насиловал 13-летнюю знакомую Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранители задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней на юго-западе Москвы. 19-летний молодой человек в течение почти трех месяцев развращал 13-летнюю знакомую девочку на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в Следственном комитете России по столице.

Известно, что 19-летний задержанный в период с 8 марта по 1 июня 2023 года в квартире жилого дома на Новоясеневском проспекте в Москве насиловал и совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки. Жертва и педофил ранее уже были знакомы.

Следователи возбудили уголовные дела об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста и развратных действиях. Задержанному предъявили обвинение, в ходе допроса он признал вину.

В ближайшее время следствие планирует просить суд заключить фигуранта под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве будут судить педофила, изнасиловавшего подростка после флирта в мессенджерах.