Столкнувшего подростка под поезд метро в Москве мужчину отправили на принудительное лечение

Столкнувшего подростка под поезд мужчину отправили на принудительное лечение Фото: Архив "КП"

Суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который толкнул подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал, но в содеянном раскаялся, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

Ранее KP.RU рассказывал об этой истории. Инцидент произошел в марте 2023 года. 61-летний мужчина внезапно толкнул 15-летнего мальчика на рельсы. Другие пассажиры быстро среагировали, школьника достали на платформы, он не пострадал. Мужчину задержали.

С первых минут Владимир Кизик признавал свою вину и раскаивался в содеянном. Объяснить свой поступок он не мог. Подтверждена информация, что мужчина ранее неоднократно обращался к психиатром, также он стоял на учете в ПНД.

Было возбуждено дело об убийстве. Суд решил отправить Кизика на принудительное лечение.