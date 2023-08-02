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НовостиПроисшествия2 августа 2023 12:12

Столкнувшего подростка под поезд метро в Москве мужчину отправили на принудительное лечение

Ранее Владимир Кизик неоднократно обращался за психиатрической помощью
Мила ГЕНЬ
Столкнувшего подростка под поезд мужчину отправили на принудительное лечение

Столкнувшего подростка под поезд мужчину отправили на принудительное лечение

Фото: Архив "КП"

Суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который толкнул подростка под прибывающий поезд в столичном метро. Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал, но в содеянном раскаялся, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

Ранее KP.RU рассказывал об этой истории. Инцидент произошел в марте 2023 года. 61-летний мужчина внезапно толкнул 15-летнего мальчика на рельсы. Другие пассажиры быстро среагировали, школьника достали на платформы, он не пострадал. Мужчину задержали.

С первых минут Владимир Кизик признавал свою вину и раскаивался в содеянном. Объяснить свой поступок он не мог. Подтверждена информация, что мужчина ранее неоднократно обращался к психиатром, также он стоял на учете в ПНД.

Было возбуждено дело об убийстве. Суд решил отправить Кизика на принудительное лечение.