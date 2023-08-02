Ликсутов: На станции метро «Выставочная» открылась фотовыставка «5 лет с программой «Мой район»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Москвичи и туристы могут полюбоваться красивыми видами столицы на станции «Выставочная». Здесь открылась фотовыставка «5 лет с программой «Мой район». На экспозиции представлены фото современных городских пространств, созданных благодаря проекту. Среди них, к примеру, парки «Ходынское поле» и «Пальмира», а также новые озелененные места отдыха в разных округах города.

С помощью QR-кодов можно воспользоваться аудиогидами. В них транслируется информация о новых интересных местах для прогулок по столице. Выставка продлится до 15 августа. Ее можно посетить в часы работы метро.

«В этом году исполняется 5 лет программе мэра Москвы Сергея Собянина «Мой район», которая помогает делать нашу столицу еще красивее и комфортнее, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - На выставке каждый пассажир сможет узнать больше о проекте. Поздравляем коллег с юбилеем и желаем дальнейшего развития на благо москвичей».