В ближайшие часы в Москве местами ожидают дожди и грозы

Дождь с грозой и шквалистым ветром спрогнозировали в Москве в ближайшие несколько часов. Непогода будет бушевать до 21:00 среды, 2 августа. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение из-за прогнозов синоптиков. Согласно им, до 21:00 текущего дня местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. Ее будет сопровождать шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Жителям и гостям города советуют быть осторожными и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам стоит быть особо внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Ранее МЧС предупредило о сильной жаре, которая придет в Москву 3 августа, в четверг. До 4 числа прогнозируют до +31 градуса, а с 5 по 7 — до 34 градусов выше нуля.