Протаранившего «Ауди» в Москве водителя каршеринга отправили под домашний арест Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд отправил 24-летнего мужчину, который ранее сел за руль каршерингового автомобиля в состоянии наркотического опьянения и устроил смертельное ДТП, под домашний арест. Как рассказали в прокуратуре Москвы, ведомство настаивает на другой мере пресечения для фигуранта.

23 июля 2023 года мужчина на автомобиле каршеринга врезался в «Ауди» на Третьем транспортном Кольце. На месте погиб водитель немецкой машины, его несовершеннолетний пассажир госпитализирован.

Выяснилось, что устроивший ДТП мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

Головинский районный суд вынес решение о домашнем решении, однако прокуратура планирует его обжаловать. Обвинение рассчитывает на заключение фигуранта под стражу.

Ранее KP.RU писал, что другой автомобиль каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в такси на ТТК.