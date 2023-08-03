Кратковременный дождь и до +30 градусов жары ожидаются в Москве 3 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 3 августа, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, что ниже нормы. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу в столице также ожидается переменная облачность, местами продолжит идти кратковременный дождь. Столбики термометров покажут от 17 до 19 градусов тепла. К южному ветру добавится юго-западный.

4 августа погода в Москве будет практически аналогичной, но к ночи осадки прекратятся совсем.

Ранее KP.RU писал, что МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильной жары. 3-4 августа прогнозируют до +31 градуса, а с 5 по 7 — до 34 градусов выше нуля.