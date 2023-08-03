Полиция задержала 12 человек после драки в ТиНАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о конфликте в поселении Десеновское ТиНАО Москвы. На место происшествия выехали сотрудники, которые задержали 12 человек. В результате массовой драки никто не пострадал, отметили в ГУ МВД России по столице.

Всех задержанных доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что произошло в Десеновском. Они уже устанавливают круг лиц, которые также участвовали в драке. Их привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Ранее KP.RU писал, что двух мужчин зарезали во время конфликта между приезжими в Чехове. На следующий день задержали четверых участников этой драки, однако тех, кто орудовал ножом среди них не оказалось. Полиция продолжает расследование и поиски нападавших.