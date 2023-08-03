Компания-производитель ортезов в Москве нарастала объем выпуска продукции на 30%

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания-разработчик и производитель ортезов (медизделие, обеспечивающее механическую поддержку сустава) из термопластика за первое полугодие 2023 года увеличила объемы выпуска на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Сегодня в Москве производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимаются свыше 200 промышленных предприятий. Они выпускают противовирусные препараты, медицинскую мебель, телемедицинские комплексы, товары для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов. Предприятия города предлагают также современные решения для нормализации двигательной функции при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Так, столичная компания «Айэмти» за первые шесть месяцев 2023-го нарастила объем выпуска изделий на 30% по сравнению с прошлым годом, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ортезы часто называют альтернативой гипсовым повязкам. Их изготавливают из пластика и покрывают вспененным полиуретаном (для комфорта пациентов). Изделия применяют для восстановления поврежденных конечностей. При этом ортез можно скорректировать, проводить с ним рентген и купаться.

Рост столичной компании обусловлен расширением номенклатуры. Четыре года назад предприятие выпускало шесть наименований, а сегодня в каталоге уже 17. Московские ортезы закупают Армения, Франция, Казахстан, Турция, Израиль и Беларусь. Компания намерена выходить на восточный рынок и осваивать поставки ОАЭ, Египет, Катар и иные страны.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Многие медучреждения России проявляют все большую заинтересованность к нашей продукции, а зарубежные партнеры высоко оценивают ее качество и отмечают, что мы предоставляем им возможность работать с медизделиями, которые не имеют аналогов в их странах, – рассказала координатор отдела продаж компании Юлия Чайка.

Развиваться малому и среднему бизнесу в Москве позволяют комфортные условия, которые создает город. Открывая промплощадку в столице, компании получают возможность выйти на крупные рынки сбыта, привлекать инвесторов, пользоваться развитой инфраструктурой. Московским производителям доступен пул мер системной поддержки. В том числе субсидии и целевые займы. Искать партнеров за рубежом и экспортировать продукции помогает цифровая платформа «Мой экспорт».