Присматривающий за квартирой знакомых москвич вынес из нее все деньги и ценности Фото: Олег ЗОЛОТО

Семейная пара из Москвы попросила своего знакомого присмотреть за квартирой во время их отъезда. Выбрали для этого они не самого надежного приятеля — тот «обчистил» вверенное ему жилище, похитив деньги и ценности на 540 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

Необходимость в помощнике у супругов возникла из-за того, что во время их отсутствия в городе рабочие должны были устанавливать кондиционер. Они оставили ключи своему знакомому.

После возвращения домой семья обнаружила, что пропали деньги и ценности. Они посмотрели записи видеокамер и выяснили, что доверились недобросовестному товарищу. Пока дома никого не было, злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество на сумму более 540 тыс. рублей.

Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что дезинсектор во время бесплатной обработки квартиры похитил у пенсионерки из Москвы 280 тыс. рублей.