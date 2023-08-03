Сергунина: На голосовании в «Активном гражданине» москвичи выберут мероприятия ко Дню города

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

День города в этом году Москва отмечает 9 и 10 сентября. Горожане могут сами составить праздничную программу к 876-летию столицы. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о старте голосования в проекте «Активный гражданин».

«Приглашаем горожан поделиться своим мнением о том, какие события стоит включить в программу Дня города на центральных и окружных площадках. Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — рассказала Наталья Сергунина.

Участникам голосования предстоит ответить на два вопроса. В каждом можно выбрать до трех пунктов. При этом желающие могут предложить и свои идеи. В первой части опроса, посвященной центральным общегородским площадкам, представлены такие варианты праздничных событий, как интерактивы для детей, мероприятия в парках и программы с участием благотворительных фондов. Второй вопрос касается площадок в округах. На них предлагается провести концерты классической и современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы.

Напомним, в прошлом году юбилей Москвы отметили примерно двумя сотнями крупных событий - концертами, выставками, спектаклями и спортивными соревнованиями. Среди них, к примеру, выступления известных артистов в парке искусств «Музеон» и фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре.

С момента запуска проекта «Активный гражданин» в 2014 году его участниками стали более шести миллионов человек. Всего для них провели более пяти тысяч голосований. Для обсуждения предлагались самые разные темы - от планов по развитию города и работы столичных учреждений до культурных программ к важным датам.