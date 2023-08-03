Камеры и искусственный интеллект помогут ГИБДД Москвы вычислять мотоциклистов без шлемов

Камеры и искусственный интеллект помогут ГИБДД вычислять мотоциклистов без шлемов Фото: Иван МАКЕЕВ

С 3 августа 2023 года ГИБДД Москвы с помощью камер и искусственного интеллекта начала выявлять нарушителей, которые не используют шлем при езде на мотоцикле, а также тех, кто перевозит пассажиров без него. Об этом Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

Для фиксации нарушений теперь будут использовать камеры фото-видео фиксации ЦОДД. Сейчас в столице действуют около 500 камер, технически готовых к новым задачам. Технологию тестировали с 2021 года, штрафы в это время не выписывались.

За управление мотоциклом или мопедом без шлема, а также перевозку пассажиров без него, предстоит заплатить штраф — 1 тыс. рублей. Наказывают и за езду с расстегнутой защитой. Однако это мелочи по сравнению с опасностью, которой грозит это нарушение.

— Не используя мотозащиту: шлем, мотокомбинезон или «черепаху», мотоштаны, перчатки и мотоботы – вы подвергаете свою жизнь опасности. Средства пассивной защиты значительно повышают уровень защищенности в случае дорожно-транспортных происшествий и способны сохранить вашу жизнь, — напомнили в Госавтоинспекции.

Сообщается, что только с начала 2023 года в столице погибли 13 мотоциклистов.