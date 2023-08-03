Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома

«На встрече с жителями Северного округа мне задали вопрос о судьбе Московского ипподрома. Рассказываю о планах возрождения этого уникального места на карте нашего города», – сообщается в блоге.

Сергей Собянин уточнил, что в настоящее время контрольные пакеты ипподрома передали по поручению президента РФ Владимира Путина Москве.

«И мы вот с этого года начинаем серьезную реконструкцию. Полностью вся идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства близко там не будет. Все места размещения лошадей, реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, все будет сделано в лучшем виде. Это один из лучших ипподромов мира будет. Конечно, там надо будет поработать. Я понимаю беспокойство конников, которых мы куда-то временно переселяем, но это все временно, по-другому там не сделаешь. Надеюсь, они с пониманием относятся к этим проблемам», – пояснил Сергей Собянин.