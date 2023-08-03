На юго-востоке Москвы мужчина в лифте надругался над 12-летней девочкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы мужчина в лифте в дневное время суток надругался над ранее незнакомой 12-летней девочкой. Педофила уже задержали, рассказали в следственном комитете России по столице.

Известно, что инцидент произошел 2 августа в жилом доме по улице Головачева. Мужчина совершил иные действия сексуального характера над школьницей, после чего сбежал.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска подозреваемого быстро нашли. Им оказался 30-летний мужчина. Его обвинили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом об избрании педофилу меры пресечения.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице поймали 19-летнего парня, который несколько месяцев развращал 13-летнюю знакомую.