Собянин сообщил о скором открытии новой школы в Молжаниновском районе

«Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни в городе. Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы», – написал в соцсети Сергей Собянин.

Мэр уточнил что, сейчас возводятся два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. А в Молжаниновском районе подходит к завершению строительство и благоустройство территории школы на 1 тыс. 100 учеников.

В районе Аэропорт строят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением. В Западном Дегунино инвестор завершил реконструкцию спортивного комплекса с 25-метровым бассейном.