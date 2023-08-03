Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. В своем телеграм-канале глава столицы написал, что актриса долгие годы радовала зрителей своими работами.

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года в возрасте 81 года после нескольких дней в реанимации. Как писал KP.RU, ее госпитализировали с гриппом. Актрису ввели в медикаментозную кому и поддерживали ее жизнь через ИВЛ.

— Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны, — написал Сергей Собянин.