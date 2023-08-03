Ликсутов: На Некрасовской линии метро впервые управляют поездами женщины-машинисты

Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

В столичной подземке на Некрасовской линии впервые начали курсировать поезда под управлением женщин-машинистов. Первая девушка уже приступила к работе. Еще несколько ее коллег уже прошли обучение в Корпоративном университете и приступили к стажировке. После этого они также выйдут на линию с пассажирами. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Некрасовская линия стала второй в столичной подземке, где машинистами работают женщины. Напомним, в 2021 году женщины впервые в современной истории метро стали управлять поездами на Филевской линии.

«Сегодня в Московском метрополитене работают около 60 женщин-машинистов и помощников машиниста, - отметил Ликсутов. - По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем создавать новые комфортные рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы».

Женщины-машинисты будут перевозить пассажиров на современных комфортных поездах «Москва» по Некрасовской линии. Она соединяет расположенный за МКАД район Некрасовка со станцией «Нижегородская», на которой можно сделать удобную пересадку на Большую кольцевую линию и Московское Центральное кольцо.

Подробнее о вакансиях Московского метрополитена и устройстве на работу - на сайте job.mosmetro.ru, по телефону 8 (800) 220-22-02, а также в центрах подбора персонала на станциях метро «Выставочная», «Черкизовская» и в Корпоративном университете Транспортного комплекса.