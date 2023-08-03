Пассажирам автовокзалов и станций Москвы начали раздавать питьевую воду из-за жары Фото: Департамент транспорта Москвы

Воду начали раздавать пассажирам на четырех автовокзалах и автостанциях Москвы из-за сильной жары. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Раздачу воды ведут в Саларьево, Северных Воротах, Центральном вокзале и Орехово.

— Мы делаем все возможное, чтобы поездки пассажиров были комфортными в любую погоду – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве стоит жара, поэтому мы начали бесплатно раздавать питьевую воду на автовокзалах и автостанциях столицы. Продолжаем следить за температурой и, если потребуется, организуем раздачу воды и в других точках, — прокомментировал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутова.

Также в дептрансе добавили, что врачи рекомендуют в такую погоду носить свободную одежду светлых оттенков, поменьше находиться на солнце и пить много воды. Если станет плохо в метро, нужно воспользоваться колоннами экстренного вызова — оперативно на помощь прибудут медики.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за жары в Москве усиливают противопожарные меры в парках и на лесных территориях.