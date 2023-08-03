На площадке «Руднево» запустили цеха по производству конденсаторов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о старте первой очереди производства конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Его обеспечила московская компания «Ньюкон Энерджи» в начале июля этого года. Уже изготовлено более 20 тысяч изделий.

«Инвестиции компании составят свыше 350 миллионов рублей до конца 2025 года, - отметил глава ведомства. - Сегодня на предприятии создано 80 рабочих мест. По мере выхода на полные производственные мощности в четвертом квартале 2023 года дополнительно появится еще не менее 30 рабочих мест».

Предприятие занимается проектированием и производством высококачественных отечественных конденсаторов. Этому способствуют современные производственные мощности и собственные технологические разработки. Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания создает в «Руднево» на своей площадке около 5,6 тысячи квадратных метров разные виды конденсаторов. В их основе - металлизированная полипропиленовая пленка и полимерный компаунд. Эти изделия используют, например, в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. Уже скоро компания приступит к производству электронных компонентов, которые нужны в зеленых технологиях. В их числе электромобили, солнечная и ветровая генерация.