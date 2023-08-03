Краснокнижную орхидею обнаружили в Москве Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве обнаружили редкую орхидею. Дремлик широколистный, который занесен в Красную книгу столицы под 5 категорией редкости как восстановившийся вид, заметили в природно-историческом парке «Битцевский лес». Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Дремлик широколистный относится к многолетним растением. Свое название цветок получил за поникшие бутоны. Впервые они появляются только на 10-11 год жизни растения. В общей сложности дремлик широколистный живет более 30 лет. Сами цветы имеют зеленовато-лиловый оттенок и слегка пахнут медом.

Чаще всего растение встречается в тенистых лесах и на влажных лугах, но может расти и на открытых местах.

Интересный факт, что семена дремлика прорастают при участии грибов. Растение развивается под землей, а первый побег с листом появляется только на девятый год.

Специалисты просят не срывать дремлик и другие растения на природных территориях.

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