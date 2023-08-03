Что произошло за день 3 августа 2023 года в Москве: главные новости

До 21 часа в Москве ожидают ливни и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве до 21:00 прогнозируются кратковременные дожди с грозой. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города в своем телеграм-канале. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, предупредили синоптики.

Днем же в столице была жара до +31 градуса. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет не ниже этой отметки. С 5 по 7 августа синоптики и вовсе прогнозируют +34 градуса.

В связи с этим в природных и лесопарковых зонах Москвы усилили пожарную безопасность. Спасатели и пожарные патрулируют территории, чтобы пресекать разжигание костров в неподходящих для этого местах и другие нарушения.

На автовокзалах и станциях столицы днем раздавали бесплатную воду. Получить ее можно было в «Орехово», «Саларьево» и на Центральном вокзале.

Сотрудники ГИБДД, дежурившие на Станционной улице в Москве, решили проверить документы у проезжающего таксиста. Тот проигнорировал сигнал об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться с места аварии. Мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего его задержали. В салоне авто нашли свертки с наркотиками. Также оказалось, что мужчина нелегально находится в России.