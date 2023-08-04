В Москве готовятся подвести итоги конкурса «Лучшие практики наставничества»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в столице впервые проводят конкурс «Лучшие практики наставничества Москвы – 2023». Финалистов и победителей будут награждать 25 августа на специальном бизнес-дне Московского урбанфорума, рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Для участия в конкурсе заявились компании, в которых распространены инструменты наставничества. Их используют для адаптации и обучения новых кадров. За звание лучшей боролись 60 крупный фирм и предприятий в пяти номинациях. Претендентов на победу отбирало жюри — судейскую коллегию составили из специалистов в области управленческих и HR-технологий.

Больше всего претендентов (20 компаний) заявились в номинацию «Практика наставничества по повышению производительности труда». Бизнес стремится ускоренными темпами провести адаптацию новых сотрудников, сделать так, чтобы опытные кадры передавали знания новичкам. Все фирмы, которые прошли в финал, поощрят спецпризрами.

Бизнес-день — 25 августа — «Московского урбанистического форума» стартует с пленарного заседания. Его темой станет «Производительность труда как источник экономического роста страны». Свои выступления готовят глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, представители федеральных органов власти и бизнес-сообществ. После начнутся мастер-классы и семинары для участников форума. Вести их будут именитые московские бизнес-коучи.

Нацпроект «Производительность труда» призван так организовать господдержку бизнеса, чтобы компании смогли нарастить объемы выпускаемой продукции, высвободить скрытые резервы и сократить издержки. В столице участие в нем до конца 2024 года примет 441 предприятие. Подать заявки на участие можно через портал производительность.рф: нужно указать регионом «город Москва».