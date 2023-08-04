Жители и туристы знакомятся с историей и знакомыми местами столицы

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» проходит в столице с 2020 года. Его участниками могут стать не только профессионалы, но и обычные жители. Возраст тоже значения не имеет. Важно только умение составить уникальный маршрут по одному или нескольким районам Москвы.

«У конкурса несколько задач, включая популяризацию профессии гида и знакомство горожан с историей и достопримечательностями районов Москвы. С 2020 года количество подготовленных участниками маршрутов превысило 1,1 тысячи», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На конкурс в этом году поступило порядка 300 заявок. Маршруты нужно было подготовить по любой из пяти тем - история, наука, спорт, экология и речные прогулки.

Итоги конкурса стали известны 10 июля. Семеро лучших определились во время голосования в проекте «Активный гражданин». Еще 10 лауреатов выбрало экспертное жюри. В онлайн-журнале Russpass можно посмотреть все 17 отмеченных проектов, среди которых пешие, автобусные и трамвайные экскурсии.

Например, учитель истории Андрей Горбачев подготовил маршрут «Под Москвой по Большой кольцевой. Загадки БКЛ». За два часа экскурсанты увидят десять станций. Среди них - «ЦСКА», «Марьина Роща», «Авиамоторная», «Сокольники», «Нагатинский Затон». Также все желающие смогут пройти мини-квест и ответить на вопросы гида.

Авторскую трамвайно-пешеходную прогулку краеведа Марины Чусовой по Шаболовке выбрали москвичи во время опроса на «Активном гражданине». За три часа участники экскурсии проедут и пройдут от станции метро «Октябрьская» до Шаболовских прудов.

Еще один маршрут по Москве создан экскурсоводом Верой Ушаковой. Во время прогулки «Храмы и люди. Жемчужины ТиНАО» можно будет узнать много интересного о Троицком и Новомосковском округах. Четырехчасовая экскурсия обязательно запомнится старинной усадьбой, храмом семнадцатого века, а еще красивыми видами рек Десна и Цыганка.