На северо-западе Москвы начали строить наземные гаражи будущего бизнес-центра

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На улице Шеногина в районе районе Хорошево-Мневники (возле Москва-реки) возводят офисный центр в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Объект намерены сдать в 2025 году.

— Осенью 2021 года Москва заключила с ГК ФСК соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которого будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. К возведению объекта инвестор приступил в конце 2022 года. Строители уже завершили все фундаментные работы и начали возведение наземных этажей. Инвестиции в реализацию проекта составят 7,4 миллиарда рублей, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Офисный комплекс и его паркинг (наземная и подземная части) займут порядка 70 тысяч «квадратов». Здесь смогут работать около 1,7 тысяч человек. Застройщик и компании его группы намерены заняты около половины офисов, а остальное сдать в аренду. В бизнес-центре будут современное IT-оборудование и система безопасности. Кроме офисов часть площадей предназначена под торговлю и общепит.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников поясняет, что появление офисных помещений в жилых кварталах создает для района дополнительную ценность:

— Бизнес-центры становятся новыми точками притяжения деловой активности и способствует развитию транспортной системы и более качественному наполнению коммерческой инфраструктуры.

Одна из ключевых задач города — создавать комфортную среду для работы, образования, творчества и жизни людей. По состоянию на 2023 года порядка 90% инвестиций идут на проекты за пределами исторического центра столицы.

Всестороннему развитию города способствую программа стимулирования создания мест приложения труда. Она призвана организовать комплексную застройку кварталов, нивелируя дисбаланс в сторону только одного сектора, например, жилья. Застройщик может предложить возвести объект, где будут рабочие места, а за это его частично или полностью освободят от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводится жилая недвижимость. Заявки на участие от бизнеса принимают на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru.