Пьяный мужчина пытался перелезть через забор посольства США в Москве

В Москве мужчина пытался проникнуть на территорию посольства США Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве мужчина пытался проникнуть на территорию посольства США, его задержали. Предварительно, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на Новинском бульваре в ночь на 4 августа. Пьяный мужчина попытался перелезть через забор американского посольства, однако его задержали. Нарушителям оказался 31-летний москвич, правоохранители выясняют, что стало мотивом его поступка. Детали случившегося выясняются, организована проверка.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина устроил погром в кафе на Арбате в Москве. Дебошир беспричинно разбивал посуду, ломал стулья и столы. По факту случившегося организовали проверку, хулигана привлекут к ответственности.