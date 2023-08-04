Московские компании готовятся к участию в бизнес-миссии на Ближний Восток

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Восемь производителей из Москвы проведут онлайн-переговоры с не менее чем 40 компаниями Бахрейна, Кувейта и Омана. Байерская программа состоится с 7 по 18 августа. Поддержку ей оказывают специалисты Центра «Моспром».

— Ближний Восток стал одним из ключевых партнеров города. Для укрепления сотрудничества с этим регионом центр «Моспром» организовал для столичных промышленников бизнес-миссии с потенциальными зарубежными партнерами. Для успешного выхода на перспективные рынки Ближнего Востока в августе пройдут онлайн-переговоры, где московские производители смогут наладить контакты с дружественными странами и договориться о реализации совместных проектов, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В рамках бизнес-миссии состоятся более 100 переговоров. К деловому общению готовятся столичные производители косметики и электрооборудования, представители стройотрасли, медицины и прочих.

Например, московская компания «Бир Пекс», (производитель трубопроводов) продемонстрирует преимущества своего продукта. Коммерческий директор фирмы Александр Кикель отметил, что Ближний Восток представляет особый интерес для российских предпринимателей. Регион может стать потенциальным рынком сбыта для компании, поскольку здесь активно развивается строительство.

«Мезоформула» намерена поставлять препараты для профессиональной косметологии и инъекционной эстетической медицины. Фирма готова предложить конкурентные цены партнерам из арабских стран.

Центр «Моспром» четвертый год оказывает поддержку экспортного направления московскому бизнесу. Специалисты проводят анализ целевых рынков, изучают рисковый профиль, состояние отрасли. Эксперты выполняют аналитические исследования, что позволяет подобрать оптимальную стратегию выхода на иностранные рынки. Для московских компаний подбирают контрагентов за рубежом и помогают организовать переговоры с потенциальными покупателями. Действует портал «Мой экспорт», где бизнес может бесплатно получить консультации экспертов и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и многое другое.