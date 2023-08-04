Собянин рассказал о благоустройстве мест отдыха на берегу естественных водоемов столицы

Власти города прилагают максимум усилий для того, чтобы пляжный отдых стал еще доступнее для горожан.

«Нынешним летом мы в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений «Островом мечты», создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать 3 тысячи человек, и для них работает шесть открытых бассейнов. Кроме того, летние бассейны с подогревом были созданы в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах Москвы. В следующем году рассчитываем запустить еще порядка 10 таких мест отдыха», – пояснил Сергей Собянин.

Градоначальник проинформировал о продолжении благоустройства традиционных мест отдыха на берегах рек, озер, прудов и других естественных водоемов мегаполиса.

«В прошлом году привели в порядок свыше 10 таких территорий, а в 2023 планируем завершить в два раза больше проектов», – отметил Сергей Собянин.

Комфортное пространство для отдыха недавно обустроено на юго-западе столицы у Большого и Малого Коньковских прудов. Обустроена территория для отдыха у воды на севере – в Молжаниновском районе, вблизи ул. Синявинская. На северо-востоке, в сквере на ул. Белозерская, создано многофункциональное пространство.

«Обновили парк «Печатники». Теперь вдоль Москвы-реки по ул. Гурьянова проходит удобный прогулочный маршрут. В самом парке обустроили зоны для занятий спортом, обновили детские площадки. На территории появились две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с уличными тренажерами, танцевальная площадка, велодорожка, зона для игры в настольный теннис, шесть современных детских площадок, две площадки для выгула собак. К тому же парк теперь хорошо освещен – установили более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками», – уточнил Собянин.

На юге Москвы полностью благоустроен парк «Каскад Кировоградских прудов». В непосредственной близости от Кировоградских прудов привели в порядок территорию у Красного пруда вблизи дома 32 по улице Чертановская.

Сергей Собянин отчитался о продолжении работ. Парк «Долгие пруды» приводят в порядок в Северном районе. На северо-западе ведутся работы в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по ул. Лодочная. На востоке Москвы благоустраивают территории в Косино-Ухтомском районе у Черного и Белого озер.

«Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу. Каждый проект старается учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздуха», – заключил Сергей Собянин.