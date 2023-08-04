Один человек пострадал при взрыве электрощитка в столичном фитнес-клубе

На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в фитнес-клубе произошел взрыв в электрощите, пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу, пишет «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 4 августа в 3-м Нижнелихоборском проезде. Электрощиток взорвался в подсобном помещении, после хлопка пожара не последовало. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Предварительно, в результате ЧП мужчину ударило током. На место прибыла бригада скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Яхроме произошел пожар на складах возле автоцентра. Сведения о пострадавших не поступали. Пламя локализовали на площади 1950 квадратных метров. Организована проверка, в ближайшее время назначат пожарно-техническую экспертизу.