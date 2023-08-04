Пушкинский музей в Москве закрыли после эвакуации

Посетителям вернут деньги за билеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина по техническим причинам провели эвакуацию. После этого учреждение закрыли, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее – пожалуйста, следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях», - добавили в учреждении.

В Пушкинском музее принесли извинения посетителем за доставленные неудобства. В том случае, если гость купил билет, но не успел посмотреть экспозицию, ему вернут деньги: для этого нужно заполнить специальную электронную форму. Перенос посещения на другую дату в музее не предусмотрен.

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