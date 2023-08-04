Трехлетний мальчик выпал из окна 4 этажа на востоке Москвы

В момент инцидента в квартире находилась родственница мальчика Фото: прокуратура Москвы

В Москве из окна квартиры 4 этажа выпал трехлетний мальчик, пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел на Снайперской улице. В момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Ребенок ненадолго остался без присмотра, забрался на окно, оперся на москитную сетку и упал.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, организована процессуальная проверка.

В прокуратуре Москвы напомнили, что москитная сетка не защищает ребенка от падения. Граждан призвали не ставить у окон мебель, чтобы малыш не смог забраться на подоконник.

Ранее KP.RU писал, что годовалый мальчик выпал из окна второго этажа на западе Москвы. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Мать малыша находилась в квартире, но в момент происшествия ненадолго отвлеклась. Организована проверка.