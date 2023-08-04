Останки человека обнаружили на улице Розы Люксембург в Москве

Останки человека нашли в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на улице Розы Люксембург обнаружили останки человека, сообщили в телеграм-канале столичного СК России.

Уточняется, что скелетированный труп нашли в пятницу, 4 августа 2023 года на заброшенном участке рядом с мусором. По факту случившегося организовали доследственную проверку, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователям и криминалистам предстоит выяснить, кому принадлежат останки, а также как этот человек погиб.

Ранее KP.RU писал, что труп пенсионерки нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Женщину нашли мертвой после аварии, из-за которой затопило соседей. Инцидент произошел 20 июля на ул. 3-я Новоостанкинская. Предварительно, смерть москвички не носит криминальный характер.