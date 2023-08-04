Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 14:37

Наркокурьера с 10 кг гашиша в продуктовых сумках задержали в Москве

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Приезжие организовали канал поставки наркотиков на территорию Московского региона

Приезжие организовали канал поставки наркотиков на территорию Московского региона

Фото: МВД России

В Москве правоохранители задержали наркокурьера с 10 кг гашиша в сумках с продуктами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, приезжие из одной старны ближнего зарубежья создали канал поставки наркотиков на территорию Московского региона. Запрещенные вещества также переправлялись в различные субъекты РФ автомобильным и ж/д транспортом.

Одного из злоумышленников поймали возле Курского вокзала с 10 кг неизвестного вещества, экспертиза показала, что это гашиш. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в пассажира с кокаином задержали в аэропорту Внуково. У него изъяли более 35 граммов наркотика. Мужчину заключили под стражу, вину он не признал.