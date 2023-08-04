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НовостиПроисшествия4 августа 2023 16:59

Мужчина разбил створки турникета на станции «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве

Действия злоумышленника квалифицированы по статье «Вандализм»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина разбил створки турникета в столичном метро

Мужчина разбил створки турникета в столичном метро

Фото: прокуратура Москвы

В столичном метро 41-летний рецидивист, не желая оплачивать проезд, разбил створки турникета. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского», сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчина, действуя из хулиганских побуждений, надавил руками на левую стеклянную створку турникета и разбил ее. Действия нарушителя квалифицированы по статье «Вандализм», в ближайшее время злоумышленника привлекут к уголовной ответственности. Правоохранители устанавливают детали случившегося. Размер материального ущерба, причиненного Московскому метрополитену, не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на принудительное лечение отправили мужчину, столкнувшего подростка под прибывающий поезд в метро. Нарушитель признал вину, но не смог объяснить свой поступок. Юноша остался жив.