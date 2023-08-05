Два автомобиля столкнулись на 47-м км МКАД в Москве

Движение в районе ДТП было затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 47-го км МКАД – в районе развязки с Боровским шоссе – столкнулись два автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

ДТП произошло утром в субботу, 5 августа. Автомобиль на высокой скорости врезался в транспортное средство, стоящее на проезжей части. От удара обе машины получили серьезные механические повреждения. Сведения о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение на участке было затруднено, но его оперативно восстановили.

Ранее KP.RU писал, что на западе Москвы мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. Информация о состоянии байкера не уточняется. На месте работали сотрудники оперативных служб. Движение на участке было затруднено.