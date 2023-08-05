Московский зоопарк поздравил сетчатого жирафа Самсона с 30-летием

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет. Это очень большой возраст, поэтому животному нужно спокойствие и уважение, сообщили в телеграм-канале зоосада.

«Наш жираф – живая легенда. Он был с нами до Жуи и Диндин. До Филимона. До Визури. До Роксака, Диксона, Айки или Тимофея. Именно его часто вспоминают в связи с Зоопарком», написала в учреждении.

Сетчатый жираф Самсон приехал в Москву совсем юным, многие горожане видели его еще детьми. Самсон всегда рад гостям. В Московском зоопарке добавили – когда жираф тянется к людям, он не просит еды, а просто стремиться к общению. Посетителей призвали не угощать его лакомствами.

Ранее KP.RU писал, что режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа. Теперь гулять по зоосаду можно будет с 07:30 до 21:00, вход на территорию открыт до 20:00.