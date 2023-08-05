Из-за сильной жары в Москве городские службы работают в усиленном режиме

В пик жары в столице проводят аэрацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за аномальной жары. В ближайшие дни температура воздуха превысит +30 градусов и, возможно, достигнет отметки в +35 градусов, сообщили в телеграм-канале КГХ.

В столице организовали круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала КГХ, усилили патрулирование парковых и лесопарковых территорий.

Кроме того, в цикличном режиме в городе проводят полив проезжей части, а в пик зноя – аэрацию. Коммунальщики регулярно поливают деревья, кустарники и клумбы.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило о сильной жаре в Москве в субботу. Днем воздух прогреется до +32 градусов. Из-за зноя в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. По оценкам синоптиков, жара начнет спадать вечером 8 августа.