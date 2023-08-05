Мужчина под видом электрика украл 400 тысяч рублей у пенсионерки из Москвы

Медицинская маска и кепка не помогли злоумышленнику скрыть лицо Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили мужчину, обвиняемого в краже. Злоумышленник под видом электрика похитил у пенсионерки 400 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Так, мужчина вместе со своим знакомым пришел к пенсионерке, проживающей на ул. Рассказовская. Пока его товарищ чинил кран на кухне, злоумышленник предложил отремонтировать розетку в спальне. Под матрасом он увидел крупную сумму денег и, пока хозяйка не видела, спрятал все наличные в карман. После этого мужчина и его знакомый ушли.

Вора задержали, ему предъявили обвинение в краже. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве аферисты обманули предпринимателя на 6,5 млн рублей. . С учетом комиссий за переводы мужчина потерял более 7 млн рублей.