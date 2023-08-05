Синоптик рассказал, когда аномальная жара покинет Москву

В Москве аномальная жара начнет отступать со среды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве аномальная жара начнет отступать с 9 августа, погода вернется к норме климата, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфада.

По словам синоптика, в понедельник, 7 августа, ночью будет около плюс 20 градусов, днем – до 31-34 градусов тепла. Во вторник 34-градусная жара сохранится. Лишь среду начнется небольшое похолодание – температура упадет до плюс 25-26 градусов, местами пройдут дожди.

«Температура будет понижаться, потому что воздушные массы будут поступать с севера. Поэтому с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, ночью ожидается плюс 10–15, днем – от 18 до 23 градусов»,– добавил синоптик.

Вильфанд добавил: вода в столичных водоемах прогрелась до плюс 23 градусов. К концу следующих выходных она опустится на два-три градуса.

Ранее KP.RU писал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары.