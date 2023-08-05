Бесплатную воду раздают на станциях метро и автовокзалах Москвы из-за жары

В Москве в метро и на автовокзалах раздают бутылки с водой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве из-за сильной жары продолжают раздавать бесплатную воду на станциях метро, автостанциях и автовокзалах, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Так, бутылки с водой пассажиры могут получить на станциях метро «Выхино», «Фили», «Измайловская», «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская». Воду предлагают и на трамвайных остановка – метро «ВДНХ», метро «Бауманская», метро «Авиамоторная», метро «Новокузнецкая» и метро «Коломенская».

Кроме того, воду раздают на автовокзалах и автостанциях – Саларьево, Северные Ворота, Южные Ворота, Центральный, Варшавская и Орехово.

Горожанам рекомендуют пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце.

Ранее KP.RU писал, что в Москве из-за жары городские службы работают в усиленном режиме. В пик зноя в столице проводят аэрацию.